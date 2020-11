Gazidis a ESPN: "Quello che stiamo facendo segue una linea chiara ma difficile. Il Milan ha il più grande potenziale di crescita in Italia"

Intervenuto ai microfoni di ESPN, l’AD rossonero Ivan Gazidis ha parlato della Serie A e del progetto di crescita del Milan.

Sulla sua storia.

“Ho origini in diverse parti del mondo. Ho anche un nonno olandese e parenti greci. Quando la Grecia vinse gli Europei nel 2004, mi sono sentito molto greco. E’ un matrimonio di convenienza (ride, ndr)”

Sul lavoro al Milan.

“Quello che stiamo facendo al Milan segue una linea chiara ma molto difficile. Dobbiamo ridurre la nostra spesa salariale e al contempo aumentare le prestazioni sportive. Non è semplice.”

Sulla grandezza della Premier League.

“Gran parte del successo della Premier League è basato sulla visione globale del calcio, una sorta di internazionalizzazione. Questo mix di idee, questa diversità è stata una delle forza trainanti del suo successo."

Sulla Serie A.

“Penso che il calcio italiano abbia un respiro internazionale. I nostri marchi sono internazionali quindi tutti gli elementi ci sono. Basta guardare, in questo senso, l’interesse dei gruppi di private equity che vogliono essere coinvolti nella modernizzazione e professionalizzazione del calcio italiano. Sanno che c’è un potenziale e non viene sfruttato. Se prendiamo un percorso giusto, il calcio italiano può tornare al vertice del calcio mondiale. Penso che la Serie A abbia il maggior potenziale in termini di crescita dei cinque grande campionati e penso che il Milan abbia il più grande potenziale come singolo club”

Sulla crescita della Serie A.

"In Italia, non vediamo un così forte senso di unità, la sensazione è che i club siano concorrenti sul campo e partner commerciali al di fuori. Ma penso che stia cambiando ed è perché stanno accadendo due cose. Una è che c'è un cambiamento nel tipo di proprietari. Non intendo solo proprietari stranieri, anche italiani. Ci sono più proprietari che non pensano a se stessi solo come benefattori personali per un club, ma che lo vedono anche come azienda. Devi avere entrambe le visioni per avere un ambiente sano. L'altro è che all'aumentare delle entrate, aumentano anche le commissioni di trasferimento, i salari e i costi, e diventa meno praticabile ignorare il fatto che i club hanno interessi comuni. Quindi i club devono essere sulla stessa onda. Penso che ne vedremo di più in Serie A, sul modello della Premier League “.

Sul calcio.

"Il calcio ha un tremendo conservatorismo. Ma a meno che non pensiamo molto attentamente al modo in cui le persone, in particolare i giovani, stanno consumando il loro divertimento, su come si connettono con i contenuti. Dobbiamo pensare a cosa vorranno tra cinque, 10, 15 anni da adesso. Penso che vorranno ancora questo contenuto, ma si impegneranno in modi radicalmente diversi. È una minaccia molto, molto grande per il gioco, ma anche un'enorme opportunità. "La cultura [del calcio] è piuttosto chiusa. Ci sono giocatori di calcio e chiunque altro con nuove idee che non sia un giocatore di calcio è visto come una minaccia. E la comunità del calcio si unisce per formare una barriera impenetrabile per l'autodifesa, forse perché sospettano di nuove idee. Ricadono sui cliché collaudati "