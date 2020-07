Gazidis e la questione Rangnick: "Ho letto molte cose imprecise"

Come riporta Tuttosport, l’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, ha parlato della questione Rangnick: "Ho letto e sentito molte cose in sei mesi - ha dichiarato - molte imprecise. Quando a ottobre abbiamo deciso di cambiare Giampaolo, abbiamo analizzato diversi profili, alcuni ne abbiamo incontrati e uno era Ralf Rangnick. Tutti nell’area sportiva erano a conoscenza di queste opzioni, alla fine solo io l’ho incontrato, ma poi abbiamo deciso di prendere Pioli. Da lì in avanti ho tenuto contatti con Rangnick e altri potenziali candidati perché fa parte del mio ruolo. Alla fine abbiamo deciso tutti insieme di estendere la fiducia a Pioli. La mia convinzione è di aver preso la decisione migliore".

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Germania, Rangnick avrebbe fatto capire di essere stato lui a dire di no al Milan poiché non voleva ricoprire solo il ruolo di direttore tecnico: "Ribadisco - ha affermato Gazidis - si sono sentite tante cose. Mi preme smentire vi siano impegni economici o penali per il club. Mai nessun accordo è stato siglato con altri possibili candidati".