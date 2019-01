Gazidis: "E' un onore essere qui, vogliamo riportare in alto il Milan"

In merito al suo arrivo al Milan, l'ad Ivan Gazidis ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione di Piatek: "Per me essere qui è davvero speciale. Milanello è un luogo mitico, si respira calcio. Questo club ha un posto importante nella testa dei tifosi di calcio. Gli ultimi anni non sono stati facili, ma dobbiamo riportare in alto il Milan. Sono molto emozionato di essere qui, lavoro con grandi professionisti. E' tutto davvero incredibile. Sono ottimista, non sarà facile, abbiamo molti ostacoli da superare e rispettare i paletti dell'UEFA, ma la proprietà è fortemente impegnata per riportare in alto il Milan. Sono felice di far parte di questo progetto, è un grande onore".