Gazidis: "Ibra ha fatto ricredere tutti gli scettici. Rinnovo? Se continua così perché no?"

Ivan Gazidis durante l'intervista rilasciata a Grant Wahl ha parlato di Zlatan Ibrahimovic:

Com’è possibile che Ibra stia facendo ancora la differenza? Sei interessato nel rinnovargli il contratto per un altro anno? “Non so come faccia (ride, ndr). È un’eccezione alle regole. La voglia, la motivazione che ha è straordinaria. Non ho mai visto nessuno lavorare come lui. Questa è una grande sfida per lui, sta segnando una marea di gol e tutta la squadra è con lui: i giovani lo prendono come esempio. Continua a sorprendere tutti e continua a sorprendere tutti gli scettici. Al suo ritorno in Italia in molti credevano che non avrebbe fatto bene. Perché non continuare? Se continua a giocare così, se fisicamente riesce e continua ad essere così, se la sua famiglia accetterà il fatto che continui in Italia… Perché non continuare?”.