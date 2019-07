Gazidis sul nuovo stadio: "Progetto ambizioso, è una grande sfida"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina riporta le parole dell’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, in merito alla realizzazione del nuovo stadio: "Questo è un piano molto più ambizioso - ha dichiarato -. Gli stadi sono la base del successo della Premier League. La nostra è una grande sfida - ha aggiunto il manager sudafricano, come riferisce invece la Gazzetta - vogliamo fare qualcosa di ambizioso, è necessario per far crescere il calcio italiano".