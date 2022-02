Gazidis sul suo stato di salute: "L'ho scoperto durante un eccellente controllo di routine in Italia. Sono fortunato ad avere una diagnosi positiva"

Intervistato a Gulf News, l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis ha raccontato della sua esperienza in rossonero a 360 gradi. Queste le sue parole sullo stato di salute: "Sono stato fortunato, non avevo sintomi e l'ho scoperto durante un eccellente controllo di routine in Italia. Sono fortunato ad avere una diagnosi positiva e sono contento che ora sono in grado di tornare a concentrarmi a tempo pieno sui miei doveri verso il club".