Genoa, Prandelli su Piatek: "E' un attaccante moderno che non somiglia a nessuno. Ha una determinazione pazzesca"

Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, è intervenuto in diretta nel corso di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai Uno e su Piatek ha dichiarato: "Io l'ho allenato per cinque partite e in allenamento si vede che è un giocatore che sa cosa vuole fare - riporta TMW -. E' velocissimo nell'esecuzione ma è anche molto presente in tutto il campo. A chi somiglia? E' un attaccante moderno che non somiglia a nessuno. E' un giocatore che si adatta a qualsiasi compagno. Ha una caratteristica unica: prende il tempo e la posizione in modo rapidissimo. Ha una determinazione pazzesca, sa dove vuole arrivare e lavora per questo".