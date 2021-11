Gentile: "Non andare ai Mondiale sarebbe una mazzata tremenda. Sono fiducioso"

Ai microfoni di Radio Rai, Claudio Gentile ha parlato dei temi attuali.

Cosa succede alla Nazionale?

"Non è un bel periodo per l'Italia, abbiamo saltato l'ultimo Mondiale e rischiamo anche questo. Non ci penso, sarebbe una mazzata incredibile ma dobbiamo prepararci bene. La finale sarà con il Portogallo ma i segnali sono che il calcio italiano non è più come un tempo, non andare al Mondiale sarebbe una grandissima delusione".