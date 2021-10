Gentile: " Pioli farebbe bene a insistere con Kessie nonostante abbia fatto una sciocchezza con l'Atletico"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato del Milan e di Kessie. Queste le sue parole: "Non credo che la questione contrattuale vada a inficiare le prestazioni di Kessie perchè ha vantaggio a fare prestazioni positive anche per interessare un potenziale acquirente. Credo che sia stato determinante la mancata preparazione con la squadra. Pioli farebbe bene a insistere con Kessie nonostante abbia fatto una shiocchezza. Metterlo fuori sarebbe una bocciatura mentre l'allenatore dovrebbe insistere per quello che ha dato al Milan nella scorsa stagione"