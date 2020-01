Per dire la sua sui temi di giornata è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Claudio Gentile. Ecco le sue parole sul Milan: "Mi sta deludendo il Milan, non merita quella classifica. Ibrahimovic potrà dare un contributo ma non si può pensare che possa giocarsi un posto in Europa. E' un'annata nata male".