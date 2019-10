Giacobone (Manica/Sportium): "Riutilizzeremo il cemento armato di San Siro"

Ai microfoni di Radio Deejay, Giovanni Giacobone, architetto di Manica e Sportium, ha parlato della demolizione del Meazza, operazione fondamentale per permettere la realizzazione del nuovo stadio di Milano: "Data l’imponenza della costruzione, la demolizione richiederà un po’ di tempo. La cosa bella che abbiamo studiato, così come per lo stadio di Cagliari, è quella di riutilizzare il cemento armato della demolizione per costruire tutto il resto dell’area, così da evitare di avere migliaia di camion a fare carico e scarico".