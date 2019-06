Giammarioli su Giampaolo: "E' il momento giusto per arrivare al Milan"

L'ex direttore sportivo della Cremonese, Stefano Giammarioli, è intervenuto a Radio Sportiva e su Marco Giampaolo ha dichiarato: "Con Giampaolo avevamo giocato insieme, andai a trovarlo e gli chiesi perchè non allenava più da tempo. Alla fine lo convinsi e credo che la Cremonese gli abbia ridato l'entusiasmo di allenare e sia stata una tappa fondamentale per la sua carriera. Giampaolo è un professionista molto serio e umile, è un lavoratore maniacale che dedica l'80% della giornata al calcio. L'esperienza alla Sampdoria lo ha aiutato a gestire anche giocatori più esperti e quindi questo è il momento giusto per arrivare al Milan. Giampaolo se lo merita perchè molti allenatori cominciano direttamente dalla serie A mentre lui come Sarri è partito dal niente e ha dovuto lottare cento volte più degli altri. Il bel gioco di Giampaolo e i campioni che troverà al Milan credo che siano un bel mix per ottenere risultati importanti. Giampaolo è molto rispettoso coi dirigenti, è un aziendalista e valorizza tantissimo il materiale che un'azienda ha".