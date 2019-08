Giampaolo: "Obiettivo stagionale? Il Milan deve giocare per vincere"

Marco Giampaolo ha parlato nel pre partita di Manchester United-Milan ai microfoni dell'International Champions Cup: "E una partita di alto livello, queste partite ci danno l'esatta dimensione e sono stimolanti. Questa è la terza partita di alto livello, siamo ancora in costruzione e abbiamo ancora tanti giocatori fuori. Chi ha giocato ha dato ottime risposte. Dobbiamo crescere per presentarci in campionato nelle migliori condizioni. Obiettivo stagionale? Il Milan è tra i club più titolati al mondo e deve giocare per vincere qualcosa e per ottenere risultati prestigiosi. Lavoreremo per questo".