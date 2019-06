Giampaolo su Quagliarella: "Ha fatto qualcosa di straordinario"

Con Marco Giampaolo alla guida della Samp, Fabio Quagliarella ha dati il meglio di sé. Il tecnico abruzzese ha elogiato pubblicamente il suo ex attaccante, capo cannoniere della passata stagione: "Quando un calciatore ha vissuto delle esperienze con top club, lottando anche per lo scudetto, invecchiando può perdere motivazioni. Cercando il proprio angolo di comodo, i propri agi. Invece Fabio a 36 ha trovato motivazioni sorprendenti. Con la Samp ha battuto diversi record e credo che non abbia mai saltato un allenamento nei miei anni doriani. Vincere la classifica dei cannonieri a 36 anni con la maglia della Samp è qualcosa di incredibile. Un vero sogno. Fabio quando tra qualche anno si volterà indietro scoprirà di aver realizzato qualcosa di straordinario".