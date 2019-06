Gilardino su Piatek: "Con Giampaolo può diventare un top"

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino, fra le altre cose, ha parlato di Piatek: "Chi fa trenta gol in Italia deve essere giustamente esaltato. Attacca la porta come me, Giampaolo può essere la svolta definitiva della sua carriera. Ha aiutato Quagliarella a diventare capocannoniere, ha valorizzato tutti gli altri, da Zapata a Schick e Caprari. Con lui Piatek può entrare nel giro dei centravanti più forti d’Europa. André Silva? L’ho visto poco ma da quel poco ho notato la qualità tecnica. Vale lo stesso discorso: Giampaolo può farci capire che giocatore è, per gli attaccanti è tra gli allenatori top".