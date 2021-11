Giroud a Sportmediaset: "Bisogna vincere il derby per i nostri tifosi. Ibrahimovic è una persona rispettata nello spogliatoio"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Olivier Giroud ha parlato a pochi giorni dal derby di Milano. Queste le sue parole:

Sul derby.

"E' una partita che bisogna vincere per i nostri tifosi, sono molto felice di giocarlo per la prima volta e di vivere questo derby"

Sull'arrivo al Milan.

"Non era il momento giusto per andare in Italia e all'Inter. Il mio destino era firmare per il Milan l'anno successivo"

Su Ibrahimovic.

"Ibrahimovic è un grande competitor ed è una grande persona ed è molto rispettato nello spogliatoio. Ha grande carisma ed è un giocatore importante sul campo. Con i compagni è una persona normale"