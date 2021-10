Giroud: "Quando arrivi al Milan senti il ​​peso della storia. Sheva era il mio eroe"

In merito al suo arrivo al Milan e al suo idolo Shevchenko, Olivier Giroud ha dichiarato al Daily Mail: "Ho sempre ammirato questo club e questa fantastica maglia, quindi questa potrebbe essere una fantastica conclusione per la mia carriera in Europa. Quando arrivi al Milan senti il ​​peso della storia. Ho incontrato il mio idolo Shevchenko molte volte. Gli ho detto che era il mio eroe. Ha riso, ma gli ho fatto firmare una maglietta ed ero felicissimo".