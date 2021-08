Giroud sulla crescita del Milan: "Il club sta facendo molto per tornare al top, credo in questo progetto"

Olivier Giroud, neo centravanti del Milan, si è così espresso durante la sua conferenza stampa di presentazione sulla Champions League da affrontare con i rossoneri: "Penso che il Milan sia uno dei club più grandi in Europa al di là del fatto che non abbia giocato in Champions nelle passate stagioni. Il club sta facendo molto per tornare al top, credo in questo progetto e sono qui per questo. Credo nella squadra, che ha giocatori giovani e alcuni esperti e penso che possiamo fare bene in Champions League. Sarà bello giocare questa competizione e sarà ancora più bello farlo con il Milan. Penso che alzare la pressione non sia il termine giusto da usare. Sono qui perchè credo nel progetto del Milan, dare il meglio alla squadra e tirare fuori il meglio da loro. Sappiamo quanto Ibrahimovic sia stato importante per questa squadra e la sua carriera e i trofei da lui alzati lo dimostrano. E' molto esigente sia con sè stesso che con gli altri. Con questo spirito si può vincere in campo e nello sport. Farò di tutto perchè questo avvenga anche con il Milan"