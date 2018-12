Giunta: "Fabregas sarebbe l'acquisto perfetto, ma solo al giusto prezzo"

Mario Giunta, esperto di calciomercato, è stato ospite del salotto di Sky Sport 24 nell'edizione serale di Campo Aperto. Queste le sue dichiarazioni sulle trattative rossonere: "Fabregas è un giocatore dall'usato sicuro, con esperienza in club ai vertici e classe smisurata. Sarebbe il regista perfetto per il Milan, però gran parte del budget invernale è già andato per Paquetá, quindi serve il prezzo giusto per portarlo via dal Chelsea".