Gravina è preoccupato: "Il sistema attuale dei protocolli è assolutamente insostenibile"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine del Consiglio federale di ieri, ha lanciato l'allarme: "Il sistema attuale dei protocolli è assolutamente insostenibile per i dilettanti e parzialmente lo è anche per il professionisti, il calcio italiano non può che essere molto preoccupato per le condizioni della ripartenza. Rischiamo lo smacco definitivo" riporta questa mattina il Corriere della Sera.