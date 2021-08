Guidolin: "Il Milan mi è piaciuto molto a Marassi. Pioli ha dato continuità ma sa dare anche novità"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan mi è piaciuto molto a Marassi. Pioli ha dato continuità ma sa dare anche novità. Ad esempio, vogliamo parlare della costruzione dal basso? Si fa quando si può fare. Ho visto Maignan, che è bravo con i piedi e sa creare occasioni per i compagni con i suoi lanci lunghi. Pioli ha la capacità di cambiare, contro la Samp si faceva pressare e poi lanciava Leao. Una scelta diversa. E poi mi è piaciuta la personalità di Brahim Diaz, i ragazzi crescono e per essere campioni bisogna fare il passo giusto in fretta…Anche Tonali sta dimostrando le sue qualità. Il Milan è una squadra giovane che sta costruendo per il futuro".