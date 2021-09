Henderson: "Siamo contenti di questo risultato. Il Milan è una buona squadra"

Jordan Henderson, capitano del Liverpool e autore del 3-2 decisivo sul Milan, commenta in mix zone la vittoria ai danni dei rossoneri: “È stato bellissimo tornare in Champions con una vittoria e per me è sempre bello segnare un gol. Abbiamo rischiato, ma dobbiamo imparare da queste cose, capire che non devono permetterci che capitino. Nel secondo tempo abbiamo continuato a lottare, abbiamo cercato di segnare un paio di gol per vincere. Siamo contentissimi di questo risultato".

Sul Milan: “Dobbiamo dare merito a loro. Sono una buona squadra, buoni giocatori e quando non sei sul pezzo in un momento della partita, vieni punito a questo livello e loro lo hanno fatto. Ma credo che i ragazzi hanno reagito molto bene nel secondo tempo… siamo andati avanti, abbiamo lottato e siamo riusciti a trovare un paio di gol per vincere il match“

Sull'intervallo: “Eravamo un po’ delusi che fossimo in svantaggio, ma abbiamo analizzato alcuni dettagli e ciò che ci sarebbe potuto essere d’aiuto nella seconda frazione. I ragazzi sono usciti e hanno fatto un gran secondo tempo, riuscendo a vincere. Dobbiamo essere felicissimi“.