Ibra: "A Roma in 50mila mi gridavano zingaro, e l'arbitro ha ammonito me. Il razzismo è ovunque"

Nella sua intervista al Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del tema razzismo: "L’ultima volta è successo a Roma. Per l’esultanza dopo un gol. Cinquantamila persone mi gridavano zingaro, e l’arbitro ha ammonito me. L’Italia un Paese razzista? Il razzismo c’è dappertutto. Anche in Svezia".