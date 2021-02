Ibra a Sanremo, Dj Ringo: "La sua presenza al Festival non sposterà nulla per la squadra"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in merito al partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo come ospite fisso, Dj Ringo, grande tifoso milanista, ha dichiarato: "I tempi sono cambiati, quando il Milan ha preso Ibra sapeva di aver ingaggiato un campione ma anche un brand mondiale, un gigante che va oltre il calcio, la società lo ha messo in conto. La sua presenza a Sanremo non sposterà nulla per la squadra, anzi: ultimamente mi è sembrato meno sereno di altre volte, il Festival potrebbe scioglierlo un po'".