Ibra: "Sono forte come Tyson, veloce come Bruce Lee. E ballo come Ali"

È nato il nuovo Ibra? La risposta, ovviamente, è scontata: "Speriamo per il calcio e per la gente che può godere ancora. Ma io non lo vedo", ha dichiarato il campione rossonero nell’intervista a Sportweek. "Ibrahimovic è l’attaccante più completo che c’è - ha aggiunto lo svedese - non vedo al momento un altro Ibracadabra. Uno alto 1.96 con la potenza di Mike Tyson, che sa ballare come Muhammad Ali ed è veloce come Bruce Lee... No, non c’è (ride)".