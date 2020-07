Ibra sul ritorno in rossonero: "Al Milan per passione, sto giocando gratis..."

L'edizione odierna della Gazzetta dello sport riporta questa mattina in anteprima alcune dichiarazioni che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato a SportWeek. Ecco le sue parole sul suo ritorno al Milan: "Perchè sono tornato? Solo per passione, sto giocando gratis... Mi hanno detto che smettere in America era troppo facile. E allora sono tornato al Milan. Poi questo Covid ha fermato tutto, allora ho pensato: c’è qualcosa che non vuole che io smetta... Per fortuna abbiamo ricominciato. Si è messo di mezzo anche il polpaccio, ma io due giorni dopo ho detto 'sono pronto, torno in squadra'. Ibra è così. Ma loro mi hanno frenato. Ibra è nato per giocare a calcio ed è ancora il migliore a giocare a calcio".