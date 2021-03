Ibrahimovic a Sanremo, Tassotti: "È un superprofessionista, sa gestirsi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato anche della partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo: "Zlatan ha quasi quarant’anni, a quell’età uno è libero di gestirsi. E stiamo parlando di un superprofessionista. Qualcuno vedendolo al festival può infastidirsi, ma Zlatan è anche infortunato. Non avrebbe potuto giocare lo stesso, quindi ora l’importante per il Milan è guardare alle prossime partite e recuperare in fretta lui e altri uomini chiave. Avanti con Ibra? Trovo già sorprendente quello che ha fatto in questa stagione. È stato a livello della prima esperienza con il Milan, ma segnando più gol. E se non avesse sbagliato qualche rigore staremmo parlando di cifre sorprendenti, quindi... In Nazionale? Ibra non si fa mancare niente. Può permetterselo".