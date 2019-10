Ibrahimovic: "Al Milan anni speciali, non mi ero mai sentito così forte"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, parlando delle esperienze in Italia, ha speso parole d’elogio per il “suo” Milan: "A Torino fu tutto da "wow", ero un giovane che arrivava in una Juventus da PlayStation nella quale sognava di consacrarsi. All’Inter ci fu uno step in avanti, mi dicevano: "Questo è il contratto: vai e facci vincere". Andò alla grande, ma non mi sono mai sentito forte come al Milan: lì c’era un gruppo di campioni all’ultimissima fase della propria storia, io feci il massimo per trascinarli. Forse per questo furono anni speciali, che mi restituirono la felicità dopo i problemi a Barcellona".