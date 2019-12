Ibrahimovic: "Il vecchio Milan era grande. Non volevo andar via, ma mi spedirono al Psg"

Intervistato dalla rivista GQ, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del Milan e della cessione al Paris Saint-Germain: "La vecchia società era grande. Galliani per me era bravissimo, un dirigente fantastico. Faceva tutto per la squadra, però aveva anche molta disciplina. Quando non gli piaceva qualcosa lo diceva in faccia a tutti e quando andava tutto bene ti dava credito. Dopo due anni gli ho detto: “Galliani, non voglio andare via, sto bene al Milan”. Finché, ero al mare, sul cellulare ho visto cinque chiamate perse di fila in 30 secondi, e lì capisci che qualcosa non va. Chiamo Mino Raiola e mi comunicano che mi spedivano al PSG".