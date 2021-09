Ibrahimovic sulle sue condizioni: "Questa volta ascolterò il mio fisico, non sono Superman"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è così espresso all'evento di 'Mind the gum' presso l'Hotel Gallia sulle sue condizioni fisiche: “Se ci sarò a Torino? Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se… Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire. Per la Juve vediamo, ho un piccolo problema al tendine, ma per il resto va tutto bene. Non voglio rischiare di avere conseguenze, voglio mantenere il fisico per tutto il campionato in modo da esserci sempre. Non giocarne una e poi saltarne altre, come l’anno scorso. Questa volta ascolterò il mio fisico. Il mio problema è che lavoro troppo, perché quando soffro mi piace...”.