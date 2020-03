Ielpo: "Pioli ha dimostrato di avere grandi valori e qualità"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato di Pioli. Queste le sue parole:

Pioli sarà chiamato ad un lavoro difficile per tenere unito il gruppo?

"A mio parere non avrà difficoltà. non lo conoscevo bene ma ha dimostrato doi avere grandi valori. Come persona ha doti eccezionali. i giocatori lo seguono e non ci saranno problemi. Ci dovrà essere continuità, che però al Milan è mancata spesso".