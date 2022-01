Il CEO del B. Dortmund: "Ultimatum ad Haaland? Stronzata"

Il CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha parlato a ARD del futuro di Erling Haaland negando che il club abbia dato al giocatore un ultimatum per sciogliere le riserve sul suo futuro: "Dire che il Dortmund gli abbia dato un ultimatum è una stronzata. Non c'è una data limite" ha assicurato. Eppure lo stesso norvegese aveva dichiarato venerdì sera, dopo il successo con doppietta contro il Friburgo: "Il Borussia Dortmund mi sta mettendo pressione affinché prenda una decisione per la prossima stagione, ma io voglio solo giocare al calcio".