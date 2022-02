Il derby secondo Nainggolan: "A Roma questione di vita o morte, a Milano una partita fra amici"

Nel corso dell'intervista rilasciata al canale Twitch di OCW Sport, l'ex centrocampista giallorosso e nerazzurro Radja Nainggolan ha parlato anche delle differenze fra il derby di Roma e quello di Milano: "A Roma il derby è questione di vita o di morte, mentre a Milano è come giocare una partita tra amici. A Roma la gente ti ricorda il derby anche dopo settimane dalla partita, a Milano invece il giorno dopo puoi uscire a fare un giro in centro", le dichiarazioni del calciatore oggi in forza all'Anversa.