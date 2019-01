Il ministro dello sport saudita: "Juve-Milan ci porterà il mondo in casa"

In vista della finale di Supercoppa Italiana, il quotidiano La Stampa ha intervistato il ministro dello sport saudita, il principe Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal: "Una gara che conta tanto, significa aprirsi, far entrare il mondo. Appuntamenti così aiutano a crescere. Ora c’è il visto veloce, lo abbiamo sperimentato con la Formula E, messo in pratica adesso, sarà rodato in futuro. Sarà facile venire qui mentre prima non lo era. Per chi faccio il tifo? Sono un uomo di motori. Qui resto neutrale. Mi aspetto che, a prescindere dal risultato, al King Abdullah Stadium Ronaldo faccia qualcosa di speciale. Di solito gli riesce".