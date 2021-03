Il mito dell'hockey svedese Salming su Ibrahimovic: "E' una leggenda ma gesticola troppo"

Intervenuto ai microfoni di Aftonbladet, laleggenda dell'hockey svedese Borje Salming ha criticato Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Voglio chiarire che rispetto Zlatan per quello che può fare sul campo. È un calciatore incredibile che vuole fare molto e poi lo fa alla sua età. Quello che non mi piace è lo stile, al gestualità e il linguaggio quando non ottiene ciò che vuole perché non puoi sempre ottenerlo, ma devi essere rispettoso degli altri. Queste discussioni dovrebbero quindi essere condotte in modo più controllato negli spogliatoi. Ecco perché spesso mi sono chiesto cosa sta facendo e perché lo sta facendo. Solo perché sei il migliore non puoi fare tutto da solo e a modo tuo".