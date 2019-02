Inter, Spalletti: "Preoccupato da Milan e Roma? Competizione di alto livello ma sono ottimista"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Inter, Luciano Spalletti ha parlato così della corsa Champions: "Preoccupato dal passo di chi sta più indietro? Sono ottimista perché la squadra sta bene. Se fossi stato preoccupato lo sarei stato dall'inizio perché quelle squadre che si stanno avvicinando sono quelle con cui dovevamo confrontarci dall'inizio. Alla Roma, quando io la allenavo, eravamo 25 punti avanti. Il fatto di lottare con loro è un traguardo raggiunto. Al Milan eravamo dietro quando siamo arrivati e il Milan ha fatto il mercato che doveva fare sempre. E' un livello e un confronto corretto per come si sono sviluppate le cose e per come sono iniziate. Si va ad accettare la competizione di alto livello".