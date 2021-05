Italia, Mancini: "Spero che le vicende di calciomercato si risolvano prima dell'Europeo"

I giocatori sono tranquilli e rilassati. Le notizie di mercato? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico che alla vigilia del test amichevole Italia-San Marino, gara che si terrà domani sera a Cagliari, ha risposto così. "Queste cose sono sempre accadute, il mercato coincide sempre con europeo e mondiali: meglio se le situazioni in bilico si risolvono prima. Ma comunque vada, siamo di fronte a ragazzi maturi”.

Mancini ha in questo momento a disposizione 33 giocatori. Ne diventeranno 26 il prossimo martedì. “Saranno scelte dolorose - spiega Mancini - conto di arrivare a 26 senza aggiunte per giocatori in bilico. Ma vedremo, entro l'1 giugno si può ancora cambiare. Lo staff medico sta curando gli infortunati".