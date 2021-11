Italia-Svizzera, Bonucci: "Sensazioni positive. Infortuni? Polemiche fanno sorridere"

Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale Italiana, si è così espresso in conferenza stampa pre Italia-Svizzera, come riportato dal live di Raimondo De Magistris per TMW.

Che sensazioni hai respirato in questi giorni?

"Sensazioni positive, c'è equilibrio tra tutte le componenti un po' come è sempre stato da quando è arrivato il mister alla guida della Nazionale".

Quanto vi hanno dato fastidio le polemiche sugli infortuni?

"Sinceramente non l'abbiamo commentata, le poche righe lette ci hanno fatto sorridere. Io sono tornato ieri ad allenarmi con la squadra, abbiamo fatto due giorni di recupero. Sabato ero un po' affaticato, ma avevo dato ad Allegri disponibilità a giocare: poi ha scelto Allegri e vedendo la prestazione di Daniele Rugani ha fatto bene. Sono polemiche frivole, mancano di rispetto all'essere umano. Noi cerchiamo sempre la vittoria, sia col club che con la Nazionale, e io non mi sono mai tirato indietro. E' giusto esserci sempre".

Quanto il pubblico potrà aiutarvi?

"E' importante e noi dobbiamo tirare fuori questo calore. Daranno il loro contributo nei pochi momenti di difficoltà, speriamo tutti insieme di gioire a fine serata".

La storia di 4 anni fa è rimasta per voi come un monito?

"L'esperienza del 2017 rimane dentro, come tutte le esperienze positive o negative nel bene o nel male ti lasciano il segno. Non eravamo né agitati né ansiosi prima della finale e dobbiamo vivere di quelle emozioni".

Quanta voglia c'è di evitare gli spareggi?

"Noi pensiamo a domani e poi a lunedì. Dobbiamo fare domani una grande prestazione, poi penseremo a lunedì per chiudere il discorso".