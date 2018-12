Jacobelli: "Il Milan paga le assenze di Biglia, Caldara e Bonaventura. Gattuso? Lavoro straordinario"

Xavier Jacobelli, ospite di Sky Sport 24, ha espresso la propria opinione in merito ai risultati del Diavolo: "Gattuso sta facendo un lavoro splendido, non dimentichiamoci che l'anno scorso è entrato a torneo iniziato in una stagione travagliata tra cambi di società e tutto il resto. A far la differenza ora sono le assenze eccellenti come Biglia, Bonaventura e Caldara, che doveva essere il grande rinforzo difensivo. Detto questo, spero che a gennaio l'organico venga rinforzato con innesti mirati. Lo sforzo di Gattuso e il suo lavoro continuo vengoni apprezzati dalla tifoseria, ora la palla passa alla società che deve lavorare al meglio".