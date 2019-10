Joao Santos: "A gennaio mi aspetto qualcosa da Milan e Samp"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Joao Santos, agente - fra gli altri - del centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana Jorginho, ha parlato della prossima sessione invernale del calciomercatio: "Gennaio - ha dichiarato - è sempre il mercato di chi non fa bene durante la prima parte. Mi aspetto qualcosa da Milan e Sampdoria, non credo faranno mercato invece, squadre come Inter e Juventus".