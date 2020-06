Juve, Bonucci: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Ibrahimovic"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci ha speso parole d’elogio per Ibrahimovic: "Mi sarebbe molto piaciuto giocare con lui. È un leader, ha personalità, è forte. Sarebbe stato bello affrontarsi in allenamento. Ha una faccia da duro, ma è una persona buona. In campo i giocatori che hanno carattere, che sono sempre animati dalla voglia di vincere ti regalano stimoli unici. Ed è quello che cerco, sempre. Stimoli, per migliorare".