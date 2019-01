Juventus, Paratici su Ramsey: "Noi ci siamo, ma non siamo gli unici"

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato così a Tuttosport dell'interessamento dei bianconeri per Aaron Ramsey, centrocampista in scadenza a giugno con l'Arsenal: "Noi ci siamo, ma non siamo gli unici. Stiamo attenti a tutte le opportunità di mercato e lui è in scadenza. Si tratta di un ottimo calciatore e giocare pure in una grande squadra e in un grande torneo qual è la Premier League. Ma per ora è a tutti gli effetti un giocatore dell'Arsenal".