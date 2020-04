Kakà: "Ogni volta che ascolto il mio coro mi vengono i brividi. I tifosi del Milan sono unici"

Intervenuto in una duplice chiacchierata con Carlo Ancelotti, Ricardo Kakà ha parlato del rapporto con i tifosi. Queste le sue parole:

Sul rapporto con i tifosi: “E' stata una cosa molto autentica e non pensata per avere questo affetto dei tifosi. Questo per me è quello che mi ha colpito di più e ci lega tantissimo. I tifosi mi hanno capito sempre dandomi una mano, e io sapevo che in alcuni momenti dovevo dare un aiuto ai miei tifosi. Posso dire che è stato amore a prima vista”

Sul coro dei tifosi: "Tutte le volte che ascolto il coro, mi vengononi brividi perché dietro questo coro ci sono tantissime emozionoi."