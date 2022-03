Kalulu sulla corsa scudetto: "Pensiamo partita per partita, vogliamo vincere contro l'Empoli"

MilanNews.it

In merito alla corsa scudetto e al prossimo match di campionato contro l'Empoli, Pierre Kalulu ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset: "Pensiamo partita per partita e sabato c’è l’Empoli, vogliamo vincere. Dopo la sosta vediamo se siamo vicini o no e dove potremo arrivare".