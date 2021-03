Nel corso dell'intervista concessa a Eurosport, Pierre Kalulu ha parlato anche della stagione del Milan: "Per noi ogni partita è come una finale. In campionato puntiamo a qualcosa di importante e questo significa vincere. Non importa chi sia l'avversario. Una partita fa sempre guadagnare tre punti. E contro il Manchester, in Europa League, sarà ovviamente una partita dura".