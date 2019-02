Kessie: "Contento di tornare a Bergamo. In caso di gol non esulterei"

Ai microfoni di SportMediaset, Franck Kessie ha parlato così della sfida di sabato sera, quando il Milan affronterà l'Atalanta: “Sono molto contento di tornare a Bergamo, però in questo momento di giocare come avversario non di vestire i colori nerazzurri. Devo andare lì da avversario ma è bello lo stesso, lo stesso stadio, con il suo pubblico fantastico. È stato speciale fare gol ma non ho esultato e quest’anno farei lo stesso”