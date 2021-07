Kessie: "La continuità sarà un vantaggio? Solo il campo dirà se è così"

Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Franck Kessie ha parlato di Pioli e delle altre squadre in campionato. Queste le sue parole: "Un vantaggio aver tenuto Pioli? Solo il campo dirà se è così. A volte riesci a vincere subito anche con un nuovo allenatore, in altre occasione fai fatica. Al Milan non abbiamo questo problema"