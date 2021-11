Kjaer sull'esperienza al Milan: "Sono molti felici. Non mi riposerò, il club conosce la mia mentalità"

Intervenuto ai microfoni di CBS Sports, Simon Kjaer ha parlato di tanti temi tra cui il suo contratto. Queste le sue parole: "Con questo nuovo accordo starò qui per quattro anni e mezzo. Chi lo sa, forse anche di più. Con tutta l'esperienza delle culture degli altri paesi, non lo cambierei per nulla al mondo, ma sono molto, molto felice in questo momento. È un onore e un grande privilegio per me. Quello che ci metti, ti viene restituito. Prendo questi due anni aggiuntivi come un grande complimento. Il club sa anche che non mi riposerò, conoscono la mia mentalità".