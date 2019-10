Korenciova: "Mai dubitato del risultato, crediamo in quello che facciamo"

Al termine di Milan Femminile-Tavagnacco Maria Korenciova ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni: "Non ho mai dubitato del risultato, abbiamo fiducia nelle nostre abilità e crediamo in ciò che facciamo in campo, ma abbiamo detto dall’inizio che affronteremo una partita alla volta, poi si vedrà. La pazienza è stata la chiave, aspettare di trovare il varco giusto per segnare. Dovevamo difendere bene ed evitare errori e mantenere il possesso per trovare la via giusta".