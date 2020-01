Krosche, ds Lipsia: "Resterei sorpreso se nessun club volesse Upamecano"

Markus Krosche, ds del Lipsia, è intervenuto alla Bild per parlare della situazione legata alla squadra tedesca. Tra i tanti temi toccati, il direttore sportivo ha parlato del nome di Upamecano, difensore francese dalle grandi prospettive accostato nei mesi scorsi anche al Milan. Queste le sue parole: "In questo momento Dayot è uno dei migliori difensori della Bundesliga, resterei sorpreso se nessun club bussasse alla nostra porta per lui già in questo mercato di gennaio. E' un profilo interessante per le big europee e può ancora migliorare".